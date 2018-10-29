Спорт |

Финалист Стокгольма на прошлой неделе Эрнест Гулбис, прошедший в Базеле один круг, впервые с лета-2016 вернулся в топ-100 рейтинга ATP, пишет Sports.ru.

На прошлой неделе ведущий латвийский теннисист во втором круге турнира в швейцарском Базеле серии ATP World Tour 500 (крытые корты, хард, призовой фонд - 2 442 740 евро) уступил французу Жилю Симону — 6:7 (4:7), 6:7 (0:7).

На предыдущем турнире в Стокгольме юрмалчанин впервые в сезоне дошел до финала (уступил в титульном матче греку Циципасу).

Две недели назад 30-летний Гулбис занимал 145-е место в мировом рейтинге.

Фото из Flickr/Dana Anders