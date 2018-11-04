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В воскресенье, 4 ноября, латвийская штангистка Ребека Коха на проходящем в Таджикистане чемпионате мира по тяжелой атлетике завоевала бронзовую медаль, сообщает LETA.

20-летняя Коха в сумме подняла 227 килограммов, улучшив свой персональный рекорд.

Тем временем, чемпионкой мира стала штангистка из Тайваня Куо Син Чун - 237 килограммов, второе место заняла китаянка Чень Гуймин, поднявшая 231 килограмм.

Бронзовым призером чемпионата мира Коха стала и в прошлом году.

Как сообщалось ранее, в октябре Коха на чемпионате Европы среди юниоров четвертый год подряд завоевала золотую медаль.

20-летняя латвийская штангистка выигрывала юниорские чемпионаты Европы также в 2015, 2016 и 2017 годах, а в марте этого года стала чемпионкой Европы среди взрослых.