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В новом рейтинге WTA латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алена Остапенко опустились на одну позицию, сообщает женская теннисная ассоциация (WTA).

Теперь Севастова занимает 12-е место, а Остапенко — 22-е. Последняя потеряла десять позиций за три недели – в начале октября Остпенко занимала 13-ю строчку рейтинга.

В то же время лидеры сохранили свои позиции. Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп, второе место занимает Анжелика Кербер из Германии, в третье - датчанка Каролин Возняцки.