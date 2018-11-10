﻿ Бриедис в Чикаго сразится с Ноэлем Гевором, Mixnews.lv

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Латвийский боксер Майрис Бриедис в воскресенье рано утром в четвертьфинале Второго сезона Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в 1-м тяжелом весе встретится с немецким боксером Ноэлем Гевором, известным также под именем Норайр Микаелян, пишет delfi.lv.

Оба боксера будут биться в первом тяжелом весе (до 90,7 килограммов). Перед этим в Чикаго пройдет еще один бой – сразятся польский боксер Криштоф Гловацки и россиянин Максим Власов.

Боксерский вечер, в рамках которого пройдут два этих боя, начнется в 03:00 по латвийскому времени. С 03.00 до 05.00 ожидается бой Гловацки и Власова, а с 05.00 - Бриедиса и Гевора.

Бриедиса к этому бою готовят тренера Дмитрий Шихолай и Виктор Ярощук.

Сам Бриедис считает, что бой с Гевором станет для него вторым шансом, чтобы заполочуть трофей Мохаммеда Али. Также он вновь хочет привести в Латвию чемпионские пояса. Как ранее Бриедис рассказал СМИ, главный вызов для него – это адаптироваться к смене часовых поясов (разница во времени между Латвией и Калифорнией – 10 часов - прим.Mixnews).

Бриедис признал, что не знает, как его организм отреагирует на подобные изменения. По словам латвийского боксера, в бою он попробует использовать свои козыри и застать врасплох противника.

Добавим, сегодня в Чикаго состоялась процедура взвешивания боксеров, пишет портал mmaboxing.ru. И Бриедис, и Гевор успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие отметки: