﻿ Бриедис вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, Mixnews.lv

Бриедис вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (5)
Спорт | 11 ноября 2018 года, 11:11
Латвийский боксер Майрис Бриедис ранним утром в воскресенье, 11 ноября, в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии в Чикаго в первой весовой категории (до 90,7 кг) по очкам превзошел представителя Германии Ноэля Гевора и вышел в полуфинал.
Все три судьи присудили победу Бриедису. Результат по очкам - 116:110, 115:111 и 114:112. Таким образом Бриедис получил также "бриллиантовый пояс" Всемирного боксерского совета.
В полуфинале суперсерии Бриедис встретится с польским боксером Кшиштофом Гловацким.
33-летний Бриедис в 26 поединках одержал 25 побед, в 18 случаях - нокаутом.
Фото: facebook.com/Briedis.Mairis
Apsveicu Mairi Briedi ar uzvaru.
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Savas piedirstās apakšbikses nomaini, tu smirdi:)))
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Yess, es teicu, ka Briedis uzvarēs!
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