﻿ Бриедис вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, Mixnews.lv

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Латвийский боксер Майрис Бриедис ранним утром в воскресенье, 11 ноября, в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии в Чикаго в первой весовой категории (до 90,7 кг) по очкам превзошел представителя Германии Ноэля Гевора и вышел в полуфинал.

Все три судьи присудили победу Бриедису. Результат по очкам - 116:110, 115:111 и 114:112. Таким образом Бриедис получил также "бриллиантовый пояс" Всемирного боксерского совета.

В полуфинале суперсерии Бриедис встретится с польским боксером Кшиштофом Гловацким.

33-летний Бриедис в 26 поединках одержал 25 побед, в 18 случаях - нокаутом.

Фото: facebook.com/Briedis.Mairis