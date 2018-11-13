﻿ Джокович победил Изнера на старте итогового турнира ATP, Mixnews.lv

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Серб Новак Джокович нанес поражение американцу Джону Изнеру в своем стартовом матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Встреча группы Густаво Куэртена в понедельник завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 1 час 14 минут.

В следующем матче турнира Джокович сыграет с Александром Зверевым из Германии, а Изнер встретится с хорватом Марином Чиличем.

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стартовал в воскресенье в Лондоне. Общий призовой фонд соревнований составляет 8,5 млн долларов.

Фото: flickr.com/photos/jgirl4858