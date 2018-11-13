﻿ Двукратный олимпийский чемпион Марис Штромбергс завершил карьеру, Mixnews.lv

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Латвийский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион в дисциплине BMX Марис Штромбергс заявил о завершении спортивной карьеры.

"Нелегко прощаться с тем, чем я занимался с 5-летнего возраста, но время пришло. Время непобедимо. Я признателен спорту за то, что он мне дал. Мне не о чем жалеть и я с интересом смотрю в будущее", - написал спортсмен в своем Instagram.

Марис Штромбергс завоевал золотую медаль в велосипедном мотокроссе на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В 2008 году по велосипедному мотокроссу в классе BMX он занял первое место в европейском и мировом чемпионате.

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне спортсмен также завоевал золотую медаль, став двукратным олимпийским чемпионом.

Марис Штромбергс стал первым олимпийским чемпионом в истории велогонок класса ВМХ и вторым олимпийским чемпионом в истории Латвии после восстановления независимости после гимнаста Игоря Вихрова.