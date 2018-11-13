﻿ Двукратный олимпийский чемпион Марис Штромбергс завершил карьеру, Mixnews.lv

Двукратный олимпийский чемпион Марис Штромбергс завершил карьеру
Латвийский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион в дисциплине BMX Марис Штромбергс заявил о завершении спортивной карьеры.
"Нелегко прощаться с тем, чем я занимался с 5-летнего возраста, но время пришло. Время непобедимо. Я признателен спорту за то, что он мне дал. Мне не о чем жалеть и я с интересом смотрю в будущее", - написал спортсмен в своем Instagram.
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It’s not easy to say goodbye to something I have been doing since I was 5 but it’s time. Father Time is undefeated :) Thankful for what the sport has given me. I have no regrets and I’m excited to see what’s next... • Check out the link in my bio for the podcast where I talk more about my retirement and the reasons behind it. • 81 out
Марис Штромбергс завоевал золотую медаль в велосипедном мотокроссе на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В 2008 году по велосипедному мотокроссу в классе BMX он занял первое место в европейском и мировом чемпионате.
В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне спортсмен также завоевал золотую медаль, став двукратным олимпийским чемпионом.
Марис Штромбергс стал первым олимпийским чемпионом в истории велогонок класса ВМХ и вторым олимпийским чемпионом в истории Латвии после восстановления независимости после гимнаста Игоря Вихрова.