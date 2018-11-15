﻿ “Анаболич": переводчик довел латвийского футболиста до истерики, Mixnews.lv

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Сегодня в 17 часов в Астане состоится футбольный матч между сборными Казахстана и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА. Перед игрой состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Латвии Миксу Паателайнена и нападающего Дениса Ракеля.

Благодаря местному переводчику пресс-конференция оказалась намного веселее, чем предполагалось. Молодой человек с трудом справлялся с переводом и выдал большое количество перлов, чем позабавил сидящих в зале и в особенности - Ракеля, который едва сдерживал истерику. Видео с пресс-конференции опубликовано на странице Латвийской футбольной федерации в Facebook.

В одном из эпизодов переводчик не расслышал фамилии и назвал латвийского футболиста "Анаболичем".

Добавим, в первой игре этих сборных в Риге была зафиксирована ничья со счетом 1:1, на гол Бактиера Зайнутдинова ответил Артур Карашаускс.