﻿ “Анаболич": переводчик довел латвийского футболиста до истерики, Mixnews.lv

“Анаболич": переводчик довел латвийского футболиста до истерики (8)
Сегодня в 17 часов в Астане состоится футбольный матч между сборными Казахстана и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА. Перед игрой состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Латвии Миксу Паателайнена и нападающего Дениса Ракеля.
Благодаря местному переводчику пресс-конференция оказалась намного веселее, чем предполагалось. Молодой человек с трудом справлялся с переводом и выдал большое количество перлов, чем позабавил сидящих в зале и в особенности - Ракеля, который едва сдерживал истерику. Видео с пресс-конференции опубликовано на странице Латвийской футбольной федерации в Facebook.
В одном из эпизодов переводчик не расслышал фамилии и назвал латвийского футболиста "Анаболичем".
Добавим, в первой игре этих сборных в Риге была зафиксирована ничья со счетом 1:1, на гол Бактиера Зайнутдинова ответил Артур Карашаускс.
Ну что ж, поржи, Дениска, - мне точно так же смешно, какой ты мудак. И прости, ежели что.
*Зачем было мучить этого простого и хорошего казахского парня?