﻿ Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" облизал и отшлепал сырую индейку, Mixnews.lv

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра поделился странным видео, передает «Советский спорт».

На ролике, который француз разместил в своем инстаграме, он облизывает, целует, ест и шлепает сырую индейку. Замысел видео оказался понятен не всем, однако предполагается, что таким образом Эвра решил пошутить на тему Дня благодарения, который празднуется в США в четвертый четверг ноября.

«Я знаю, что это завтра, но для господина #ilovethisgame День благодарения – каждый день», — написал под записью Эвра.

Видеозапись вызвала неоднозначные комментарии от подписчиков, однако многие сочли ролик просто шуткой.

Ранее сообщалось, что Эвра не советует обедать вместе с Криштиану Роналду.