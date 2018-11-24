﻿ Отголоски Олимпиады-2012: у Радевичи в анализах найден допинг, Mixnews.lv

Отголоски Олимпиады-2012: у Радевичи в анализах найден допинг (20)

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Спорт | 24 ноября 2018 года, 14:05

После повторной проверки у прыгуньи в длину Инеты Радевичи, которая уже завершила спортивную карьеру, выявлена положительная допинг-проба во время Олимпийских игр в Лондоне

В настоящее время Радевича занимает должность президента Латвийского легкоатлетического союза.

Как сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в анализах Радевичи обнаружены следы анаболического стероида оксандролона. Радевича временно дисквалифицирована.

Латвийский легкоатлетический союз более подробные комментарии по этому вопросу предоставит в начале следующей недели.

Радевича завершила спортивную карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где заняла четвертое место с результатом 6,88 метра.

Спортсменке принадлежит также рекорд Латвии в прыжках в длину, который она установила в 2010 году в Барселоне, прыгнув на 6,92 метра и завоевав титул чемпионки Европы.

В начале прошлого года Радевича после дисквалификации соперницы за употребление запрещенных веществ на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года была признана серебряным призером первенства, хотя вначале завоевала "бронзу".

Комментарии 20
100% муж что-то подсыпал или посоветовал 3 часа назад
принять "абсолютно безвредный препапарат, российская сборная вся это ест"
Ждём развода.
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Сразу понятно, что тебя отец под допингом3 часа назад
делал. А иначе, откуда дети алкоголиков появляются.
8
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Человечек3 часа назад
Пишите ещё, видать больше самоутвердиться вы никак и ничем не можете.
6
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