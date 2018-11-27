﻿ Скандал с допингом вынудил Радевичу подать в отставку, Mixnews.lv

Скандал с допингом вынудил Радевичу подать в отставку (11)
Инета Радевича подала в отставку с должности президента Латвийского легкоатлетического союза.
Как сообщалось, после повторной проверки у прыгуньи в длину Инеты Радевичи, которая уже завершила спортивную карьеру, выявлена положительная допинг-проба во время Олимпийских игр в Лондоне
Международная ассоциация легкоатлетических федераций сооибщила, в анализах Радевичи обнаружены следы анаболического стероида оксандролона. Радевича временно дисквалифицирована.
Спортсменка завершила карьеру после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где заняла четвертое место с результатом 6,88 метра.
Напомним, за достижения на Олимпиаде в Лондоне Радевича была удостоена Ордена трех звезд.
Спортсменке принадлежит также рекорд Латвии в прыжках в длину, который она установила в 2010 году в Барселоне, прыгнув на 6,92 метра и завоевав титул чемпионки Европы.
В начале прошлого года Радевича после дисквалификации соперницы за употребление запрещенных веществ на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года была признана серебряным призером первенства, хотя вначале завоевала "бронзу".
Фото: facebook.com/Ineta-Radevica