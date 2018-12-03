﻿ Украине запретили проводить футбольные матчи, Mixnews.lv

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи под эгидой организации в регионах Украины, где введено военное положение, сообщается на сайте УЕФА. Соответствующее решение было принято в понедельник на исполкоме организации.

Кроме того, запрещено проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

Ожидается, что под данный запрет попадет домашний мат донецкого "Шахтера" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона", который должен был пройти 12 декабря в Харькове. Матч будет сыгран в другом месте, о котором будет сообщено позднее.

В конце ноября УЕФА уже переносил домашний матч украинской "Ворсклы" против английского "Арсенала" на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны.

Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения на Украине" после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.