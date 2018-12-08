﻿ В Сигулде проходит этап Кубка мира, Дукурс взял серебро, Mixnews.lv

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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на первом этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде. Победителем стал россиянин Никита Трегубов, пишет nra.lv.

Трегубов показал лучшее время в обоих заездах. В позапрошлом году спортсмен выиграл здесь чемпионат мира среди юниоров.

Мартин Дукурс показал второе время как в первой, так и во второй попытке. Во втором заезде он проиграл Трегубову всего одну сотую секунды. В сумме Дукурс проиграл 0,37 секунды.

На третьем месте оказался олимпийский чемпион Пхенчхана Юн Сун Бин. Представитель Южной Кореи проиграл победителю 0,53 секунды. Четвертое место занял еще один россиянин Александр Третьяков, пятое — немец Феликс Кайсингер.

Томас Дукурс по сумме двух заездов показа шестой результат. Старший брат Мартина отстал от Трегубова больше, чем на секунду. Третий представитель Латвии Иво Штейнберг, дебютировавший на этапах Кубка мира, занял 11-е место.

Всего на соревнованиях в Сигулде участвовали 24 скелетониста.

Как сообщалось ранее, после Олимпиады в Пхенчхане братья Дукурсы планировали завершить карьеру, но после раздумий решили продолжить выступления с прицелом на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В новом сезоне Кубок мира у скелетонистов и бобслеистов будет состоять из восьми этапов. После Сигулды спортсмены переедут в немецкий Винтерберг, где будут соревноваться с 14 по 16 декабря.

После Нового года бобслеисты и скелетонисты будут выступать еще на двух немецких трассах — в Альтенберге и Кенегзее. Затем спорсмены переедут в австрийский Иглс, а оттуда — в швейцарский Санкт-Мориц. Два заключительных этапа пройдут за океаном — в Лейк-Плэсиде и Калгари.