﻿ Экипаж Киберманиса завоевал серебро в заезде двоек Кубка мира по бобслею, Mixnews.lv

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В воскресенье, 9 декабря, бобслейный экипаж латвийского пилота Оскара Киберманиса завоевал серебро и во втором заезде двоек первого этапа Кубка мира.

Второй латвийский экипаж нового пилота Ральфа Берзиньша и Интарса Дамбича занял седьмое место.

Победителем соревнований стал экипаж пилота Франческо Фридриха из Германии, который был первым и после первого заезда, которому Киберманис в первом заезде уступил всего 0,02 секунды.

В общем зачете немецкий экипаж оказался быстрее на 0,06 секунды. Третье место занял еще один немецкий экипаж во главе с пилотом Кристофером Хафером.

В общем зачете Кубка мира лидером среди экипажей-двоек с 450 очками стал Фридрих, второе место с 420 очками занял Киберманис, далее с 368 очками следуют немцы Хафер и Нико Валтер, россияния Максим Андриянов и чех Доминик Дворжак. Берзиньш с 336 очками занял восьмое место.