﻿ Экипаж Киберманиса завоевал серебро в заезде двоек Кубка мира по бобслею, Mixnews.lv

Экипаж Киберманиса завоевал серебро в заезде двоек Кубка мира по бобслею (7)

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Спорт | 9 декабря 2018 года, 16:27

В воскресенье, 9 декабря, бобслейный экипаж латвийского пилота Оскара Киберманиса завоевал серебро и во втором заезде двоек первого этапа Кубка мира.

Второй латвийский экипаж нового пилота Ральфа Берзиньша и Интарса Дамбича занял седьмое место.

Победителем соревнований стал экипаж пилота Франческо Фридриха из Германии, который был первым и после первого заезда, которому Киберманис в первом заезде уступил всего 0,02 секунды.

В общем зачете немецкий экипаж оказался быстрее на 0,06 секунды. Третье место занял еще один немецкий экипаж во главе с пилотом Кристофером Хафером.

В общем зачете Кубка мира лидером среди экипажей-двоек с 450 очками стал Фридрих, второе место с 420 очками занял Киберманис, далее с 368 очками следуют немцы Хафер и Нико Валтер, россияния Максим Андриянов и чех Доминик Дворжак. Берзиньш с 336 очками занял восьмое место.

Комментарии 7
yes1 час назад
поздравляю немцев с победой,в очередной раз показывают местным кто хозяин
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СОВЕТНИК БОГА1 час назад
Экипаж..
Пилот..

Может уже землю пахать на конях начинать..
.. дороги тачками хотя бы начинать строить.!

Во, блин, их заносит.!
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Patriot1 минуту назад
Urraa! Dukurs- alempeiskais ćimpejons! Sarauj! Šaibu!
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