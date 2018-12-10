﻿ Российским скелетонистам запретили тренироваться на трассе в Сигулде, Mixnews.lv

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Российские скелетонисты одерживают победы на этапе Кубка мира в Латвии, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться при подготовке к стартам по вине принимающей стороны. Об этом РИА Новости заявил глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

Россиянин Никита Трегубов в субботу выиграл соревнования на первом этапе Кубка мира по скелетону в Сигулде, а в воскресенье победу одержала его соотечественница Елена Никитина.

"Ребята и ранее не раз подтверждали свой статус. Трегубов прошлый сезон, олимпийский, закрыл великолепно, принес медаль стране. И, начиная с нового сезона, показал, что будет бороться дальше и отстаивать свои позиции, приносить медали Кубка мира и готовиться к основному старту – чемпионату мира. Да, определенные трудности были, потому что наших спортсменов не пускают на эту трассу тренироваться", - заявил Зубков по телефону.

"Они приехали и с листа сделали шесть (официальных тренировочных) заездов и вышли в гонку. И доказали, что независимо от того, что происходит в отношении сборной России, они выходят и выигрывают, а это показатель того, что спортсмены готовы бороться", - подчеркнул Зубков.

Также глава федерации рассказал, что эти решения против российской команды принимаются отцом латвийцев Мартинса и Томаса Дукурсов Дайнисом.

"Наш "друг" не пускает нас. Просто говорит: "Нет, сборной России здесь не будет. Решил и все". А есть правила, в которых прописано, что он принимает решение как директор трассы. Но результат показывает, что нам это не мешает, а они опять проиграли гонку у себя дома", - отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал Mixnews, латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на первом этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде.