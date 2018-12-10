﻿ Рижское "Динамо" уступило "Ак Барсу": серия поражений достигла семи матчей, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" на домашней площадке уступило казанскому "Ак Барсу", встреча завершилась со счетом 1:3. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало седьмым подряд.

Счет во встрече был открыт на 5-й минуте: точным броском отметился нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев.

Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: авторами голов стали Лаурис Дарзиньш и Иржи Секач. На 45-й минуте Секач оформил дубль, упрочив преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова — шайба оказалась последней в матче.

Динамо Р - Ак Барс. Лучшие моменты первого периода

Динамо Р - Ак Барс. Лучшие моменты второго периода

Динамо Р - Ак Барс. Лучшие моменты матча

Послематчевая пресс-конференция