﻿ Рижское "Динамо" уступило "Ак Барсу": серия поражений достигла семи матчей, Mixnews.lv

Рижское "Динамо" уступило "Ак Барсу": серия поражений достигла семи матчей
Спорт | 10 декабря 2018 года, 21:59
Рижское "Динамо" на домашней площадке уступило казанскому "Ак Барсу", встреча завершилась со счетом 1:3. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало седьмым подряд.
Счет во встрече был открыт на 5-й минуте: точным броском отметился нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев.
Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: авторами голов стали Лаурис Дарзиньш и Иржи Секач. На 45-й минуте Секач оформил дубль, упрочив преимущество команды Зинэтулы Билялетдинова — шайба оказалась последней в матче.
Динамо Р - Ак Барс. Лучшие моменты первого периода
Динамо Р - Ак Барс. Лучшие моменты второго периода
Динамо Р - Ак Барс. Лучшие моменты матча
December 10, 2018
Послематчевая пресс-конференция
Источник: Чемпионат