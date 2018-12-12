﻿ Дукурс: от главы Федерации бобслея России воняет допингом, Mixnews.lv

Спорт |

Главный тренер команды Латвии по скелетону, отец скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов Дайнис Дукурс не сотрудничает с президентом Федерации бобслея России Александром Зубковым, который был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил в интервью радио Baltkom.

По словам Дукурса, от Зубкова "издалека воняет допингом".

"Я работаю с регионами, с Россией тоже, но не с федерацией, руководитель которой издалека воняет допингом. Я имею ввиду главу Федерации бобслея Александра Зубкова. Почитайте все судейства о допинге у спортсменов - это маразм, который они вытворяют", - отметил Дукурс.

Главный тренер команды Латвии по скелетону назвал "глупостью" информацию о том, что российской сборной было запрещено тренироваться на трассе в Сигулде.

"Ну глупости какие-то! Вчера приехала российская команда, приехали регионы - все катались. Просто мы не работаем с национальной командой у которой президент запачкан допингом. Они тренировались на трассе в Сигулде на официальных заездах. Планированием тренировок занимается менеджмент трассы. Например, если трасса полна и нет свободного времени тот, кто заявился последним не тренируется", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава российской федерации бобслея Александр Зубков заявил РИА Новости, что российские скелетонисты одерживают победы на этапе Кубка мира в Латвии, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться при подготовке к стартам по вине принимающей стороны.

"Да, определенные трудности были, потому что наших спортсменов не пускают на эту трассу тренироваться", - заявил Зубков

Также глава федерации рассказал, что эти решения против российской команды принимаются отцом латвийцев Мартинса и Томаса Дукурсов Дайнисом.

"Наш "друг" не пускает нас. Просто говорит: "Нет, сборной России здесь не будет. Решил и все". А есть правила, в которых прописано, что он принимает решение как директор трассы. Но результат показывает, что нам это не мешает, а они опять проиграли гонку у себя дома", - отметил он.

Как ранее сообщал Mixnews, латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на первом этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде.