﻿ Мостовой на Baltkom: у российских футболистов необоснованные зарплаты, Mixnews.lv

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Футболист, полузащитник Александр Мостовой считает, что игроки российских футбольных клубов, в том числе сборной России получают необоснованно высокие зарплаты. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Труд футболистов должен быть оценен по достоинству. Однозначно, человек должен зарабатывать, а не получать. У нас, конечно, запредельно необоснованные зарплаты у футболистов. Никто заграницей не играл из них. Мы же знаем, что наш Чемпионат мира по футболу 6-ой в рейтинге, потому что у нас есть несколько сильных легионеров в некоторых командах, и денег очень много в стране. В целом наши футболисты по уровню во многом уступают…", - отметил Мостовой.

Напомним, издание Sports.ru опубликовало рейтинг зарплат российских футболистов за 2018 год. В десятку футболистов с высоким доходом вошли четыре игрока «Зенита»: первое место занял Леандро Паредес (5 млн евро), третье — Бранислав Иванович (4,1 млн), восьмое — Александр Кокорин (3,3 млн). На девятом месте рейтинга оказался футболист «Зенита» Доменико Кришито (3 млн). В списке есть и Артем Дзюба (3,6 млн), который сейчас играет за тульский «Арсенал».

Фото: flickr.com/Charlie Cunningham