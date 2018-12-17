﻿ Стали известны все пары соперников 1/8 финала Лиги чемпионов, Mixnews.lv

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Определились пары первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала между собой сыграют следующие команды: «Шальке» — «Манчестер Сити», «Атлетико» — «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ», «Тоттенхэм» — «Боруссия», «Лион» — «Барселона», «Рома» — «Порту», «Аякс» — «Реал» Мадрид и «Ливерпуль» — «Бавария».

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля 2019 года. Ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Победители своих квартетов на групповом этапе сыграют первые матчи плей-офф в гостях. Начиная с 1/8 финала в Лиге чемпионов впервые в истории будет использоваться система VAR. Финал турнира пройдет 1 июня 2019 года на стадионе «Метрополитано», домашней арене мадридского «Атлетико».

Во время жеребьевки 16 команд, прошедших в плей-офф, были разделены на две корзины. В одну попали победители группового турнира, а в другую — команды, занявшие вторые места. В первой корзине оказались «Бавария», «Барселона», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Порту», «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Ювентус». Вторую составили «Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм» и «Шальке».

Согласно регламенту Лиги чемпионов, в 1/8 финала турнира не могли встретиться команды, игравшие друг с другом на групповом этапе. Также по разным парам разводились клубы, представляющие одну страну.

Источник: РБК