﻿ Фото Овечкина с Кубком Стэнли названо "неприличным" и запрещено к публикации, Mixnews.lv

Спорт |

Фотография нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, на которой россиянин лежит в кровати в Кубком Стэнли сразу после его завоевания, запрещена в американской соцсети Tumblr. Фотография попала в категорию "неприличное".

Дело в том, что с 17 декабря в компании ввели новые правила модерации содержащегося на сайте контента, сообщает Чемпионат.Com. Теперь соцсеть, которая ранее славилась тем, что на ней в свободном доступе были материалы категории 18+, будет скрывать любое фото или видео с намеком на "горяченькое" – на сайте будут включены дополнительные фильтры.

В Tumblr посчитали, что обошедший весь интернет снимок Ови как раз подпадает под категорию "Только для взрослых" и пометила его специальной "нецензурной" меткой, которая будет скрывать фото.

Фото: Instagram/Alexander Ovechkin