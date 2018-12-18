﻿ Моуринью уволили с поста тренера "Манчестер Юнайтед", Mixnews.lv

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Португалец Жозе Моуринью уволен с поста тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", на котором он проработал два с половиной года.

О его возможном уходе говорили уже некоторое время. Оборонительным стилем игры "Манчестер Юнайтед" были недовольны болельщики, которые привыкли к красивой атакующей игре своей команды.

"Манчестер Юнайтед" сейчас отстал от лидирующей четверки Премьер-лиги. Кроме того, у Моринью начались конфликты с ведущими игроками клуба.

Среди кандидатов на место Моуринью в последнее время называли бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана. Однако в любом случае недостатка среди желающих занять этот пост не будет.

Источник: Русская служба BBC