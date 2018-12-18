﻿ Это мировой рекорд! Месси в пятый раз получил "Золотую бутсу", Mixnews.lv

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду «Золотая бутса», сообщает ТАСС.

Торжественная церемония вручения награды лучшему бомбардиру, выступающему в европейском чемпионате, прошла 18 декабря.

Для Месси это пятая «Золотая бутса» в карьере, что является мировым рекордом. По этому показателю он опередил португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В прошедшем сезоне аргентинец забил 34 мяча в 36 матчах чемпионата Испании. В споре за награду Месси обошел нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, в активе которого 32 гола в 36 встречах Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави.