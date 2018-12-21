﻿ Усик назван лучшим боксером года, Mixnews.lv

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Украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного американского телеканала ESPN, сообщает Газета.ру.

Как информирует пресс-служба канала, Усик опередил в рейтинге соотечественника Василия Ломаченко, а также Майки Гарсию, Энтони Джошуа и Мориса Хукера.

В 2018 году Усик провел три поединка и одержал три победы, в том числе латвийского боксера Майриса Бриедиса, а также стал абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории.

Фото: WBSS