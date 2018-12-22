﻿ Лучшими спортсменами года стали Анастасия Севастова и Оскар Мелбардис, Mixnews.lv

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Теннисистка Анастасия Севастова и бобслеист Оскар Мэлбардис были признаны лучшими латвийскими спортсменами 2018 года на церемонии. Оба впервые за свою карьеру получили такие призы. Об этом пишет NRA.

Вместе с Севастовой за титул лучше спортсменки года боролись вторая ракетка Латвии Алена Остапенко, таэквондистка Инесе Тарвида, тяжелоатлетка Ребека Коха и волейболистка Тина Граудиня.

Между тем вместе с Мелбардисом на титул лучшего спортсмена года были номинированы конькобежец Харальд Силов, боксер Майрис Бриедис, скелетонист Мартинс Дукурс и мотогоньщик Паулс Йонасс.

Лучшей спортивной командой года в этом году была признана мужская сборная Латвии по хоккею. На приз претендовали также женский баскетбольный клуб TTT Rīga и мужская сборная по баскетболу.

Лучшим тренером года признан Сандис Прусис (тренер бобслейной команды). Также на этот приз претендовали Артур Высоцкий-Рубенис (тренер баскетбольной сборной U-18) и тренер хоккейной сборной Боб Хартли.

В прошлом году лучшими спортсменами Латвии были признаны баскетболист Кристапс Порзиньгис и теннисистка Алена Остапенко.