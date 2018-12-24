﻿ Кокорин и Мамаев сыграют в футбол в следственном изоляторе, Mixnews.lv

Спорт |

Футбольный матч в московском следственном изоляторе «Бутырка» с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пройдет после православного Рождества, передает ТАСС.

Точная дата будет объявлена позже. При этом спортсмены, возможно, не смогут пересечься на поле из-за действующего законодательства, сказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», — пояснила омбудсмен.

Кокорин и Мамаев находятся под стражей из-за обвинений в нанесении вред здоровью и хулиганстве. По решению Московского городского суда, они пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

фото: Инстаграм