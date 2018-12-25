﻿ Титулованный российский биатлонист Шипулин завершил карьеру, Mixnews.lv

Спорт |

Олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Он был лидером российской сборной по биатлону в последние годы.

В нынешнем сезоне 31-летний спортсмен не принимал участия в этапах кубка мира. Предполагалось, что первым стартом для него станет "Ижевская винтовка", которая пройдет с 26 по 29 декабря.

На специальной пресс-конференции во вторник Шипулин сообщил, что 29 декабря выступит в ежегодной "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене, после чего завершит карьеру.

"Мы будем выступать в "Рождественской гонке вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное - это гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается", - сказал он.

Накануне СМИ сообщили, что Шипулин завершит карьеру из-за проблем с сердцем. Биатлонист отчасти подтвердил эту версию.

"Еще одна причина, почему хотелось собрать пресс-концеренцию пораньше, потому что много домыслов, - сказал он на пресс-конференции. - Да, определенные проблемы были, с которыми я справился, в том числе и с сердцем".

При этом главной причиной завершения карьеры Шипулин назвал недопуск на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

"Этому [завершению карьеры] несколько причин, одна из которых - и самая важная - ситуация в 2018 году, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень готовы к этому старту, время и возраст подходили к тому, чтобы там хорошо выступить. Но мы не поехали на Олимпиаду", - отметил Шипулин.

"Сейчас я понимаю, что мне это уже не так интересно. Каждый день я уже думал не о спорте, а о том, чтобы быть дома с семьей. Лучше об этом не говорить, но спорт сейчас стал очень грязным, - сказал Шипулин. - Я всегда думал, что спорт и политика - это разные вещи, что мы можем показывать, насколько мы сильны именно в соревнованиях. Сейчас мы видим двойные стандарты, после этого не хочется бороться с ветряной мельницей и доказывать всему миру [свою невиновность]".

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете и шестикратный призер чемпионатов мира.

По итогам прошлого сезона Шипулин занял третье место в общем зачета кубка мира, уступив только французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе и став лучшим биатлонистом России в пятый раз подряд. Сейчас лидером российской сборной стал Александр Логинов.

Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). При этом в употреблении допинга его не обвиняли.

Источник: Русская служба BBC