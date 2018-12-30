﻿ Динамо-Динамо: рижане закончили год победой, забросив москвичам 5 шайб, Mixnews.lv

Динамо-Динамо: рижане закончили год победой, забросив москвичам 5 шайб (3)
Спорт | 30 декабря 2018 года, 20:24
Рижское «Динамо» обыграло одноименный клуб из Москвы в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4, сообщает sovsport.ru.
В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Андрис Джериньш (5-я минута), Нериюс Алишаускас (16), Брэндон Макмиллан (35), Колтон Гиллис (38) и Линус Виделль (48). У московского клуба отличились Вадим Шипачев (6), Руслан Карлин (7), Даниил Тарасов (52) и Дмитрий Кагарлицкий (53).
December 30, 2018
После это победы рижское «Динамо», набрав 42 очка, расположилось на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда, имея в активе 49 баллов, занимает шестое место.
В следующем матче рижане на выезде сыграют против «Локомотива», а москвичи на своем льду встретятся с «Автомобилистом».
Это им куриную косточку бросили, чтобы не подохли с голодухи. В следующем году может на вкусные помои заработают!
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А что такой пидар как ты может понимать в хоккее?
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Malaci rìdzinieki, skaista spèle un pelnìta uzvara.
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