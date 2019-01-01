﻿ Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить Россию, Mixnews.lv

Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить Россию
Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации.
Поводом для этого он считает то, что эксперты WADA так и не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
"Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", — цитирует чиновника ESPN.
В сентябре 2018 года WADA восстановило статус РУСАДА, которого организация была лишена с 2015-го. При этом российская сторона должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.
Делегация из WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.