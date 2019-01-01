﻿ Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить Россию, Mixnews.lv

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Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации.

Поводом для этого он считает то, что эксперты WADA так и не получили доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

"Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", — цитирует чиновника ESPN.

В сентябре 2018 года WADA восстановило статус РУСАДА, которого организация была лишена с 2015-го. При этом российская сторона должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.

Делегация из WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.