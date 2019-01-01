﻿ Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за 2018 год, Mixnews.lv

Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за 2018 год
Спорт | 1 января 2019 года, 20:44
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром лиги в календарном году.
В регулярном сезоне 2018-го российский форвард забросил 54 шайбы.
Чаще Овечкина подобного результата добивался только легендарный канадский нападающий Морис Ришар, который становился лучшим снайпером в течение календарного года семь раз.
В прошлом сезоне Александр Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли.