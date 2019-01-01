﻿ Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за 2018 год, Mixnews.lv

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Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром лиги в календарном году.

В регулярном сезоне 2018-го российский форвард забросил 54 шайбы.

Чаще Овечкина подобного результата добивался только легендарный канадский нападающий Морис Ришар, который становился лучшим снайпером в течение календарного года семь раз.

В прошлом сезоне Александр Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли.