﻿ Севастова обыграла австралийку, а Остапенко проиграла румынке, Mixnews.lv

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Ведущая латвийская теннисистка Анастасия Севастова на старте турнира категории Premier в австралийском Брисбене обыграла австралийку Дарью Гаврилову (6:3, 6:3), пишет rus.delfi.lv.

Тем временем вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в первом круге на турнире в Шэньчжэне (Китай) проиграла румынке Монике Никулеску.

Прошлый сезон Севастова завершила 11-й ракеткой мира и на турнире в Брисбене (призовой фонд — 1 000 000 долларов, открытые корты, хард) она посеяна восьмой, а Гаврилова занимает 35-е место. Ранее между собой они не играли. В прошлом году в Брисбене Севастова дошла до полуфинала, поэтому теперь ей предстоит защищать 185 очков.

В первом сете Севастова сделала брейк в четвертом гейме, а во второй партии сразу взяла подачу Гавриловой и позже довела матч до победы — 6:3, 6:3. За выход во второй круг Севастова пополнила рейтинг 55 очками. В следующем матче ей предстоит сыграть против британки Хериет Дарт (149-я).

В парном разряде Севастова вместе с украинкой Элиной Свитолиной проиграла на старте дуэту Эри Хозуми (Япония) / Алиция Росолска (Польша) со счетом 0:6, 4:6.

На турнире категории International в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — 750 000 долларов, открытые корты, хард) Остапенко (22-я ракетка мира) была посеяна четвертой, тогда как Никулеску является 99-й ракеткой мира и играла квалификацию.

В первом сете против румынки Остапенко взяла на своей подаче лишь два розыгрыша и проиграла партию с сухим счетом (0:6). В начале второго сета рижанка сделала брейк, повела 2:0, но затем Никулеску вернула себе инициативу и взяла шесть геймов подряд (6:2). Счет личных встреч стал 2-0 в пользу румынки.

После поражения в первом круге Остапенко пополнила рейтинг одним очком. В прошлом году в Шэньчжэне она также выбыла после первого круга, когда проиграла чешке Кристине Плишковой.

В парном разряде Остапенко вместе с румынкой Сораной Кырстей проиграла в первом круге Юньин Дуань (Китай) и Ренате Ворачовой (Чехия) со счетом 4:6, 6:7 (8:10).

Фото: facebook.com/Anastasija Sevastova, Jelena Ostapenko