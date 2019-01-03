﻿ Севастова уступила в четвертьфинале турнира в Брисбене, Mixnews.lv

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Ведущая латвийская теннисистка, 11-я ракетка планеты Анастасия Севастова проиграла пятой ракетке из Японии Наоми Осаке в первом четвертьфинальном поединке на турнире серии Премьер в Брисбене (6:3, 0:6, 6:4).

Из-за этого поражения Севастова потеряет одну или две позиции в мировом рейтинге.

родолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Осака отметилась 11 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 4 из 4. Её соперница выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Анетт Контавейт (Эстония).

Турнир в австралийском Брисбене проходит на открытых площадках с покрытием хард. Основная сетка рассчитана на 32 теннисисток. Турнир с призовым фондом 899 500 долларов завершится 6 января.