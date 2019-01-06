﻿ Экипаж Киберманиса завоевал серебро в заезде четверок Кубка мира по бобслею, Mixnews.lv

Экипаж Киберманиса завоевал серебро в заезде четверок Кубка мира по бобслею (4)

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Спорт | 6 января 2019 года, 15:23

В воскресенье, 6 января, латвийская четверка с пилотом Оскаром Киберманисом и разгоняющими Матисом Микнисом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой заняла второе место в соревнованиях третьего этапа Кубка мира по бобслею.

Второй латвийский экипаж с пилотом Ральфом Берзиньшем и разгоняющими Дависом Сприньгисом, Марисом Приекулисом и Интаром Дамбисом занял 11-е место.

Победу в этих соревнованиях одержал экипаж олимпийского чемпиона Франческо Фридриха из Германии.

В последние годы 25-летний Киберманис был вторым пилотом в латвийском бобслее после Оскара Мелбардиса.

Комментарии 4
Latviešu Patriots13 минуты назад
Apsveicu mūsu sportistus ar augsto otro vietu! Malači un īsti Latviešu Patrioti!
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Latviešu Patriots22 минуты назад
Un uzvārdu!
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yes22 минуты назад
поздравляю немцев с победой!
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