﻿ Экипаж Киберманиса завоевал серебро в заезде четверок Кубка мира по бобслею, Mixnews.lv

Спорт |

В воскресенье, 6 января, латвийская четверка с пилотом Оскаром Киберманисом и разгоняющими Матисом Микнисом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой заняла второе место в соревнованиях третьего этапа Кубка мира по бобслею.

Второй латвийский экипаж с пилотом Ральфом Берзиньшем и разгоняющими Дависом Сприньгисом, Марисом Приекулисом и Интаром Дамбисом занял 11-е место.

Победу в этих соревнованиях одержал экипаж олимпийского чемпиона Франческо Фридриха из Германии.

В последние годы 25-летний Киберманис был вторым пилотом в латвийском бобслее после Оскара Мелбардиса.