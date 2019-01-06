﻿ Рижское "Динамо" выиграло московских одноклубников в овертайме, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" встречалось с московскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на только что открывшейся "ВТБ Арене" в Москве и закончилась победой рижан в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Об этом пишет Championat.com.

Счет в матче открыли москвичи на второй минуте второго периода стараниями Алексея Пепеляева, одним из ассистентов выступил Аслан Раисов.

Рижане восстановили паритет за пять минут до сирены об окончании третьего игрового отрезка благодаря голу Лауриса Дарзиньша. Судьба встречи решилась в овертайме, где удача оказалась на стороне гостей.

Победу команде Гиртса Анкипанса принёс Андрис Джериньш.

По итогу матча рижское "Динамо" сравнялось с командой из Подольска - "Витязем".