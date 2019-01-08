﻿ За Артуром Ирбе следила соседка, но не выдала его КГБ, Mixnews.lv

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Выдающийся латвийский хоккеист Артурс Ирбе в контексте обнародования картотеки КГБ Латвийской ССР поделился воспоминаниями из своей молодости, пишет Skaties.lv

Яркий эпизод из своей биографии бывший спортсмен рассказал еще в 2016 году в фильме "Latvijas Faili. Mūris".

По словам Ирбе, в советский период он ощущал, что находится в поле зрения советских спецслужб, однако конкретные подтверждения своим подозрениям - что за ним следят - он получил лишь спустя некоторое время после распада СССР.

Выяснилось, что его соседка была осведомительницей КГБ, однако, так как Ирбе был хорошо воспитан и всегда здоровался с женщиной, она не "сдала" его, несмотря на то, что Ирбе рос в латышской семье с патриотическим настроением. Ирбе уверен, что если бы соседка "настучала" на него, то его карьера закончилась бы.

"Я об этом узнал намного позднее. Это было где-то в 2000 году, тогда я уже долгое время был игроком НХЛ. Мама рассказала, что перед своей смертью соседка пригласила ее к себе и призналась. Женщина, которая была русской, сказала: "Знаете, с тех пор, как вашему сыну исполнилось 15 лет, ко мне каждую неделю приходил человек, и мне надо было его информировать о том, как ваш сын себя ведет, что он делает, о чем думает, какой у него политический настрой, насколько он сознательный советский гражданин. Мне это было очень сложно, так как я не хотела рассказывать. Сейчас мое время подходит к концу, с собой в могилу я это не возьму", - пересказал рассказ матери Ирбе.

По признанию соседки, она не донесла на Ирбе и когда он "орал как сумасшедший, когда команде СССР забивали шайбу".

"У вас такой сын, такой спортсмен", - привел слова соседки Ирбе.

Он благодарен женщине, которая не сломалась в условиях серьезного давления на советских людей.

"Эта машина была на самом деле уникальна. Благодаря той женщине, пусть земля ей будет пухом, я смог подняться по своей карьерной лестнице", - сказал Ирбе.

Напомним, 20 декабря в Латвии спустя 20 лет споров были рассекречены архивы КГБ, когда была опубликована часть документов бывшего КГБ ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива. В архивах оказались имена многих известных общественных деятелей, политиков, представителей искусства и церкви.

Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут публиковаться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", сказал ранее президент Раймонд Вейонис.

Фото: flickr.com