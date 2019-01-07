﻿ Это история: латвийский хоккеист забросил первую шайбу в НХЛ, Mixnews.lv

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Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Дебютный гол 21-летнего нападающего в НХЛ состоялся в воскресенье, когда его команда "Оттава Сенаторз" на домашнем льду со счетом 4:5 уступила "Каролина Харрикейнз". Отметим, это была вторая игра латвийца за канадский клуб.

"Очень здорово, что смог так быстро забросить первую шайбу в НХЛ. Ощущения волшебные", - сказал Балцерс после матча.

Он стал пятнадцатым представителем Латвии, отметившемся голами в регулярных матчах НХЛ.

При этом "Оттава" в данный момент находится среди слабейших команд лиги - сейчас ее серия поражений насчитывает восемь матчей, а в Восточной конференции команда занимает последнее место.

Рудольф Балцерс запомнился блестящей игрой на чемпионате мира по хоккею 2018 года, когда, в частности, в матче с норвежцами он забросил две шайбы, одна из которых - в овертайме - принесла Латвии победу.