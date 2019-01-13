﻿ Латвийские саночники выиграли эстафету Кубка Мира в Сигулде, Mixnews.lv

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В воскресенье, 13 января, латвийская команда саночников в составе Кендии Апарьоды, Кристера Апарьодса и Оскара Гудрамовича/Петериса Калниньша выиграла в Сигулде эстафету шестого этапа Кубка мира, достигнув лучшего результата в сезоне.

Латвийская четверка прошла трассу в Сигулде за две минуты и 13,213 секунды. Второе место заняла Россия, которая проиграла Латвии 0,156 секунды, а третье - Германия, проигравшая Латвии 0,393 секунды.

В эстафете приняли участие восемь команд, из которых только пять достигли финиша.

В первых двух соревнованиях сезона в эстафете Латвия была пятой, а на предыдущем этапе заняла четвертое место.