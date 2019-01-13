﻿ Латвийские саночники выиграли эстафету Кубка Мира в Сигулде, Mixnews.lv

Латвийские саночники выиграли эстафету Кубка Мира в Сигулде (5)
Спорт | 13 января 2019 года, 18:20
В воскресенье, 13 января, латвийская команда саночников в составе Кендии Апарьоды, Кристера Апарьодса и Оскара Гудрамовича/Петериса Калниньша выиграла в Сигулде эстафету шестого этапа Кубка мира, достигнув лучшего результата в сезоне.
Латвийская четверка прошла трассу в Сигулде за две минуты и 13,213 секунды. Второе место заняла Россия, которая проиграла Латвии 0,156 секунды, а третье - Германия, проигравшая Латвии 0,393 секунды.
В эстафете приняли участие восемь команд, из которых только пять достигли финиша.
В первых двух соревнованиях сезона в эстафете Латвия была пятой, а на предыдущем этапе заняла четвертое место.
Россия сегодня взяла оба золота в эстафете ,биатлон ! Это вам не на саночках кататься
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Apsveicu LATVIEŠU KAMANIŅU BRAUCĒJUS AR AUGSTO PIRMO VIETU! MALAČI UN ĪSTI LATVIEŠU PATRIOTI!
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Apsveicu Latviešu biatlona komandu ar izciliem panākumiem stafetē šodien notikušajā PK posmā! Malači un īsti Latviešu Patrioti!
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