﻿ Остапенко проиграла в первом же круге Australian Open, Mixnews.lv

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Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко (WTA, 22) уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) греческой теннисистке Марии Саккари — 1:6, 6:3, 2:6. Об этом сообщает Чемпионат.com

Это третье поражение победительницы "Ролан Гаррос-2017" в этом сезоне.

Остапенко выступала на Открытом чемпионате Австралии в четвертый раз в карьере, лучшими по результатам стали два прошлых сезона, когда она доходила до третьего круга.

Между тем, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова (WTA, 11) стартует на Australian Open завтра, 15 января. Ей предстоит встреча с немецкой спортсменкой Моной Бартель (WTA, 79).