﻿ Севастова вышла во второй круг чемпионата в Австралии, Mixnews.lv

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Первая ракетка женского тенниса Латвии Анастасия Севастова в первом круге открытого чемпионата в Австралии обыграла немку Мону Бартель со счетом 6-3, 6-1.

За выход во второй круг Севастова заработала 70 очков ранга WTA.

Севастова в ранге WTA занимает 12-ю строчку, на чемпионате в Австралии спортсменка выступала под 13-м номером. Ее соперница в ранге WTA находится на 76-м месте.

Как сообщает портал Gotennis.ru, матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 28-летняя Севастова выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а Бартель один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк.

Для Севастовой и Бартель это была первая совместная игра за спортивную карьеру теннисисток.

В следующем круге теннисистка из Латвии встретится с победительницей противостояния Бьянка Андрееску (Канада, Q) – Уитни Осуйве (США, WC).