﻿ Неймар вновь стал самым дорогим футболистом в мире, Mixnews.lv

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Бразильский форвард Неймар признан самым дорогим футболистом в мире — международная аудиторская компания KPMG оценила его в 229,1 млн евро, сообщает RNS со ссылкой на отчет Football Benchmark.

Француз Кильян Мбаппе оценен в 215 млн евро, аргентинец Лионель Месси — в 203,3 млн евро.

Четвертое место занимает египтянин Мохаммед Салах (168,3 млн евро), на пятом — англичанин Харри Кейн (151,1 млн евро). Отметим, летом 2018 года Харри Кейна называли самым дорогим футболистом в мире.

Неймар годом ранее уже занимал первую строчку в списке самых дорогих игроков мира.

Источник: ПОЛИТ.РУ