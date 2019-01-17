﻿ Севастова вышла в третий круг Australian Open, Mixnews.lv

Севастова вышла в третий круг Australian Open (2)
Спорт | 17 января 2019 года, 10:15
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова (12, WTA), переиграла канадку Бьянку Андрееску, занимающую 106-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6/3, 3/6, 6/2 во втором раунде Australian Open, сообщает Gotennis.ru.
Встреча длилась 2 часа 14 минут. За это время 28-летняя Севастова выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 18-летняя Андрееску пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.
Следующей соперницей Севастовой в Мельбурне будет китаянка Цзян Ван.
Apsveicu Anastasiju!
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Ej tu nah!
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