﻿ Победа! Севастова вышла в 1/8 финала Australian Open, Mixnews.lv

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Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису одержала победу над 21-й ракеткой мира, китаянкой Ван Цян, и прошла в 1/8 финала турнира.

Встреча, которая продолжалась 1 час и 16 минут, закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу лиепайчанки.

Севастова впервые с 2011 года вышла в 1/8 финала в Мельбурне и повторила лучшее достижение на этом турнире. В прошлом году она выбыла из борьбы на стадии третьего круга.

За возможность попасть в четвертьфинал турнира Севастова поборется с японской теннисисткой Наоми Осакой. В прошлом году Осака победила на турнире US Open и сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге WTА.