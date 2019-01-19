﻿ Латвийские бобслеисты завоевали медаль на этапе Кубка мира, Mixnews.lv

Латвийские бобслеисты завоевали медаль на этапе Кубка мира (2)
Спорт | 19 января 2019 года, 19:46
Латвийский экипаж-двойка в составе Оскара Киберманиса и Матиса Микниса в воскресенье на пятом этапе Кубка мира по бобслею в Иглсе (Инсбрук, Австрия) завоевал третье место.
Второй латвийский экипаж в составе Ральфа Берзиньша и Дависа Спрингиса занял 16-е место.
Победу на этапе одержал олимпийский чемпион Франческо Фридрих из Германии, который показал лучшее время в двух заездах. Вторым стал еще один немец - Йоханнес Лохнер, который в сумме двух заездов уступил Фридриху 0,15 секунды, а Киберманис отстал от победителя на 0,34 секунды.
В общем зачете Кубка мира лидирует Фридрих (1125 очка), на втором месте Киберманис (1004 очка), на третьем - россиянин Максим Андриянов (792 очка).
В воскресенье в Иглсе пройдут заезды бобслейных четверок.
Молодцы ребята, так держать!!! Рад за вашу победу в отличии от скотовланистов Думпурсов! Набейте им рожи при встрече!!!!
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Drīzāk mūsu bobslejisti kopā ar Dukuriem sados tev pa purnu:))) Ha Ha Ha
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