﻿ Латвийские бобслеисты завоевали медаль на этапе Кубка мира, Mixnews.lv

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Латвийский экипаж-двойка в составе Оскара Киберманиса и Матиса Микниса в воскресенье на пятом этапе Кубка мира по бобслею в Иглсе (Инсбрук, Австрия) завоевал третье место.

Второй латвийский экипаж в составе Ральфа Берзиньша и Дависа Спрингиса занял 16-е место.

Победу на этапе одержал олимпийский чемпион Франческо Фридрих из Германии, который показал лучшее время в двух заездах. Вторым стал еще один немец - Йоханнес Лохнер, который в сумме двух заездов уступил Фридриху 0,15 секунды, а Киберманис отстал от победителя на 0,34 секунды.

В общем зачете Кубка мира лидирует Фридрих (1125 очка), на втором месте Киберманис (1004 очка), на третьем - россиянин Максим Андриянов (792 очка).

В воскресенье в Иглсе пройдут заезды бобслейных четверок.