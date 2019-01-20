﻿ Экипаж Киберманиса завоевал серебро на этапе Кубка мира по бобслею, Mixnews.lv

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В воскресенье, 20 января, латвийский бобслейный экипаж во главе с пилотом Оскаром Киберманисом завоевал серебряные медали в пятом этапе Кубка мира, который проходил на Игльсской трассе в Инсбруке. Об этом пишет Skaties.lv .

В свою очередь второй латвийский экипаж с Ральфом Берзиньшем, Марисом Приекулисом, Дависом Сприньге и Интарсом Дамбисом занял восьмое место. В четверках для дебютанта Кубка мира Берзиньша это стало пока что лучшим выступлением в карьере.

Победителем в соревнованиях четверок стал титулованный экипаж немца Франческо Фридриха, который обошел экипаж Киберманиса с Матисом Микнисом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой по сумме двух заездов на 0,19 секунды.

В свою очередь на третьем месте оказался другой немецкий экипаж во главе с немцем Йоханнесом Лохнером, который отстал от земляка на 0,44 секунды.

Сообщается, что точно так же выглядела первая тройка и после первого заезда.

Тем временем занявший разделенное восьмое место экипаж Берзиньша уступил лидеру 0,98 секунды.

В общем зачете Кубка мира лидирует Фридрих (1085 очков), на втором месте Лохнер (1027 очков), на третьем - Киберманис (1014 очков).