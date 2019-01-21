﻿ Севастова не прошла в 1/4 финала Australian Open, Mixnews.lv

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Латвийcкая теннесистка Ананстасия Сейвастова уступила японской спортсменке Наоми Осака, посеянной на Открытом чемпионате Австралии под четвертым номером, 4:6, 6:3, 6:4.

Как сообщает Championat.com, продолжительность противостояния составила 1 час и 50 минут. На счету Осаки 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Севастова отметилась 1 эйсом, отсутствием двойных ошибок и 2 брейк-пойнтами из 10.

За выход в полуфинал Осака поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (6), обыгравшей американку Мэдисон Кис (17) – 6:2, 1:6, 6:1.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.