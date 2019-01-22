﻿ Роналду согласился с наказанием в 23 месяца тюрьмы, Mixnews.lv

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Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду подтвердил во вторник в суде Мадрида соглашение, достигнутое с прокуратурой по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве с налогами в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, согласно достигнутой сделке, спортсмен соглашается с приговором к 23 месяцам тюрьмы и штрафу в €19 млн. По испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствует судимость, а срок не превышает два года, в тюрьму Роналду не попадет.