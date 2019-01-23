﻿ "Голова - чтобы думать, а не для волос!": латвийский тренер "покорил" интернет, Mixnews.lv

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Настоящим интернет-хитом стало поведение и тренерский стиль баскетбольного специалиста Петериса Вишневица, перлы которого были собраны в одном видеоролике, пишет Skaties.lv.

На странице "Latviešu sieviešu basketbols" в Facebook опубликован ролик, на котором запечатлены наиболее яркие моменты с тренером Салдусской женской команды по баскетболу - с площадки, а также из раздевалки.

"Думай! Именно для этого нужна голова, а не для волос!", - кричит в одном из эпизодов своей подопечной эмоциональный тренер.

"Петерис Вишневицс - виртуоз образной речи в баскетболе", - прокомментировал видео его автор.

Публикация вызвала немалый резонанс, видео посмотрели более тысячи раз, у него почти две тысячи репостов. Большинство пользователей восхваляют и высказывают слова уважения Вишневицу.