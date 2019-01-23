﻿ "Голова - чтобы думать, а не для волос!": латвийский тренер "покорил" интернет, Mixnews.lv

"Голова - чтобы думать, а не для волос!": латвийский тренер "покорил" интернет (2)

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Спорт | 23 января 2019 года, 19:16

Настоящим интернет-хитом стало поведение и тренерский стиль баскетбольного специалиста Петериса Вишневица, перлы которого были собраны в одном видеоролике, пишет Skaties.lv.

На странице "Latviešu sieviešu basketbols" в Facebook опубликован ролик, на котором запечатлены наиболее яркие моменты с тренером Салдусской женской команды по баскетболу - с площадки, а также из раздевалки.

"Думай! Именно для этого нужна голова, а не для волос!", - кричит в одном из эпизодов своей подопечной эмоциональный тренер.

"Петерис Вишневицс - виртуоз образной речи в баскетболе", - прокомментировал видео его автор.

Публикация вызвала немалый резонанс, видео посмотрели более тысячи раз, у него почти две тысячи репостов. Большинство пользователей восхваляют и высказывают слова уважения Вишневицу.

Комментарии 2
Патриот4 минуты назад
Орет красиво, но почему-то он и его команда все время в жопе! Может ему лучше на ферме работать с гусями, они слушают горлопанов и при крике стая бежит в гусятник пожрать.
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Latviešu Patriots6 минут назад
Man to teica gan māmiņa, gan LU professori, gan bijūša sieva(kād vēl nebiju pederests), gan tagad mans partnieris Īstais Patriots. Bet protams es esmu gudrāk par visiem. Un lūk kāds rezultāts - savos 50 gados es krāmēju paciņas Latvijas Pastā un kviecu šeit komentaros, nevis sežu blakus Kāriņa kungam jaunā valdībā
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