﻿ Определились финалистки Australian Open-2019, Mixnews.lv

21-летняя японская теннисистка Наоми Осака в полуфинале Australian Open победила Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. За это время Осака исполнила 15 эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11, два раза отдав свою подачу.

Японка значительно превзошла соперницу по количеству активно выигранных мячей (56 против 20), допустив чуть больше невынужденных ошибок (30 против 21). Плишкова опередила соперницу лишь по точности первой подачи (72% попадания против 58%) и эффективности выходов к сетке (70% против 60%).

Осака выиграла 13-й матч подряд на турнирах «Большого шлема». В сентябре 2018 года она в финале US Open победила американку Серену Уильямс (6:2, 6:4). За свой второй титул на турнирах «Большого шлема» японка сыграет с другой представительницей Чехии Петрой Квитовой, одолевшей Даниэль Коллинз из США со счетом 7:6 (7:2), 6:0. Финал состоится в субботу, 26 января. Соперницы ранее друг с другом не встречались.

