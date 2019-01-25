﻿ Мартин Дукурс провалился на этапе Кубка мира в Швейцарии, Mixnews.lv

Мартин Дукурс провалился на этапе Кубка мира в Швейцарии (13)

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Спорт | 25 января 2019 года, 14:14

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс, на прошлой неделе завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Австрии, неудачно выступил на шестом этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

В первой попытке он показал лишь 20-й результат: на старте заезда его скелетон вышел из колеи, что отразилось на конечном результате. Тем не менее Дукурсу удалось попасть в число 20 лучших спортсменов, получивших право выступать во втором заезде. Вторая попытка Мартина оказалась более успешной - латвиец опередил 12 конкурентов.

В итоге он поднялся на восьмое место, однако это худший его результат в текущем сезоне.

Победу на этапе одержал корейский скелетонист Сун Юн Бин. По сумме двух заездов олимпийский чемпион-2018 на 0,20 секунды опередил россиянина Александра Третьякова. Третье место занял другой представитель России Никита Трегубов. Для Сун Юн Бина эта победа стала первой в сезоне.

Лучший результат в сезоне показал и старший брат Мартина Дукурса Томас. Он занял четвертое место, проиграв победителю 0,74 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Лейк-Плэсиде 16 февраля. Затем спортсмены переедут в Канаду, чтобы посоревноваться на трассах в Калгари и Уистлере, где пройдет чемпионат мира.

Комментарии 13
Advocado54 минуты назад
Опять русские виноваты?
Или всю силу нац. озабоченности отдал?
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Патриот 52 минуты назад
Это его настигла карма! Думпурсы со своим папой нацистом показавшие своё свиное рыло в жопе, чего и следовало ожидать! Эти скоты скоро на всегда исчезнут из мира спорта и ни кто о них не вспомнит, даже в самую паршивую латвийскую историю не попадут.
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Якобсон30 минут назад
Мнение петуха не интересно!))))))))))
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