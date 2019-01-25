﻿ Мартин Дукурс провалился на этапе Кубка мира в Швейцарии, Mixnews.lv

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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс, на прошлой неделе завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Австрии, неудачно выступил на шестом этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

В первой попытке он показал лишь 20-й результат: на старте заезда его скелетон вышел из колеи, что отразилось на конечном результате. Тем не менее Дукурсу удалось попасть в число 20 лучших спортсменов, получивших право выступать во втором заезде. Вторая попытка Мартина оказалась более успешной - латвиец опередил 12 конкурентов.

В итоге он поднялся на восьмое место, однако это худший его результат в текущем сезоне.

Победу на этапе одержал корейский скелетонист Сун Юн Бин. По сумме двух заездов олимпийский чемпион-2018 на 0,20 секунды опередил россиянина Александра Третьякова. Третье место занял другой представитель России Никита Трегубов. Для Сун Юн Бина эта победа стала первой в сезоне.

Лучший результат в сезоне показал и старший брат Мартина Дукурса Томас. Он занял четвертое место, проиграв победителю 0,74 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Лейк-Плэсиде 16 февраля. Затем спортсмены переедут в Канаду, чтобы посоревноваться на трассах в Калгари и Уистлере, где пройдет чемпионат мира.