﻿ Экипаж Киберманиса занял третье место на шестом этапе Кубка мира, Mixnews.lv

Спорт |

Латвийский экипаж-двойка в составе пилота Оскара Киберманиса и разгоняющего Матиса Микниса в субботу на трассе Санкт-Морица в Швейцарии занял третье место на шестом этапе Кубка мира по бобслею.

Победу в этих соревнованиях одержал экипаж немца Франческо Фридриха, триумфировавшего на всех этапах и занявшего первое место в общем зачете Кубка мира.

По сумме двух заездов Фридрих на 0,40 секунды обогнал экипаж своего соотечественника Йоханнеса Лохнера.

Двойка Киберманиса после первого заезда занимала второе место, а во втором заезде допустила несколько ошибок и отстала от Фридриха на 0,51 секунды.

В общем зачете Кубка мира после шести соревнований двоек лидирует Фридрих (1350 очков), на втором месте - Киберманис (1204 очка), на третьем - чех Доминик Дворжак (928 очков). Дебютант Ральф Берзиньш с 576 очками занимает 17-е место.