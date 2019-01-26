﻿ Экипаж Киберманиса занял третье место на шестом этапе Кубка мира, Mixnews.lv

Экипаж Киберманиса занял третье место на шестом этапе Кубка мира (6)

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Спорт | 26 января 2019 года, 14:15

Латвийский экипаж-двойка в составе пилота Оскара Киберманиса и разгоняющего Матиса Микниса в субботу на трассе Санкт-Морица в Швейцарии занял третье место на шестом этапе Кубка мира по бобслею.

Победу в этих соревнованиях одержал экипаж немца Франческо Фридриха, триумфировавшего на всех этапах и занявшего первое место в общем зачете Кубка мира.

По сумме двух заездов Фридрих на 0,40 секунды обогнал экипаж своего соотечественника Йоханнеса Лохнера.

Двойка Киберманиса после первого заезда занимала второе место, а во втором заезде допустила несколько ошибок и отстала от Фридриха на 0,51 секунды.

В общем зачете Кубка мира после шести соревнований двоек лидирует Фридрих (1350 очков), на втором месте - Киберманис (1204 очка), на третьем - чех Доминик Дворжак (928 очков). Дебютант Ральф Берзиньш с 576 очками занимает 17-е место.

Комментарии 6
Latviešu Patriots1 час назад
Ej bastard izguli dzērumu:)))
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Latviešu Patriots2 часа назад
Mūsu sportisti ir malači un īsti Latviešu Patrioti! Priecē arī tas, ka Krievijas dopinga rijēji ir izgāzušies!
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Patriot1 час назад
Vini jau no Socu Olimpiskàm spèlèm neko nevar uzvarèt.
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