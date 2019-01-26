﻿ Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian Open, Mixnews.lv

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21-летняя японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису и теперь она будет первой ракеткой мира.

В финале Australian Open Наоми Осака обыграла представительницу Чехии Петру Квитову. Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился со счетом 7:6 (2), 5:7, 6:4.

Помимо того, что Осака — первая представительница своей страны, которая возглавит мировой рейтинг, она также станет самой молодой первой ракеткой мира в истории. 21-летняя Осака завоевала второй трофей турнира серии Большого шлема. Первым триумфом японки стала победа над американкой Сереной Уильямс в финале US Open.

В начале 2018-го Осака занимала лишь 72-ю строчку в рейтинге WTA.

Фото: flickr.com/wtbgallery